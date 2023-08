Polícia apreende R$ 100 mil em ‘super-maconha’, droga 7 vezes mais nociva

Acusado foi preso em hotel na área portuária

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá prendeu um traficante de 29 anos com 9 quilos de “skunk” em um hotel localizado na Área Portuária do município de Santana, a 17 km de Macapá. A ação da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), com apoio da 1ª DP, ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (4).

Também chamada de “super-maconha”, a droga é produzida em laboratório, sendo 7 vezes mais potente e nociva ao cérebro do que a maconha comum.

A polícia ainda não sabe a procedência da droga, mas acredita que o carregamento estava sendo distribuído a mando de uma organização criminosa atuante na cidade.

O delegado Anderson Ramos destacou que o criminoso passou a ser monitorado nesta sexta-feira, após informações repassadas para o disk denúncia 98141-4161.

“Ele escondia a droga nesse local e ficava fazendo a distribuição, de quilo em quilo, saindo de motocicleta desse hotel na área portuária”, explicou.

Para não atrapalhar as investigações, a polícia não revelou o nome do preso, mas ele foi apresentado no Ciosp da zona oeste de Macapá. Ele já tinha uma passagem quando era menor de idade, e agora foi autuado por tráfico de drogas.

O acusado aguardará decisão da Justiça para saber se vai responder pelo crime preso ou em liberdade. A polícia calcula que a droga apreendida está avaliada em mais de R$ 100 mil.