Polícia destrói 500 kg de drogas, avaliados em R$ 10 milhões

A Polícia Civil do Amapá incinerou mais de 500 kg de drogas apreendidas em operações durante 14 meses, no período compreendido entre julho de 2022 a agosto de 2023.

Entre as drogas, foram incineradas mais de 250 quilos de maconha e mais de 250 quilos de crack e cocaína. A incineração aconteceu nesta terça-feira (8), na Olaria Tramontin, localizada em Santana, a 17 km de Macapá, após autorização judicial para o procedimento.

“Hoje, completamos mais uma etapa do combate ao tráfico de drogas, a incineração de mais de 514 quilos de entorpecentes. São mais de R$ 10 milhões de prejuízo aos traficantes e aos grupos criminosos. Em outro momento, faremos a incineração de materiais vinculados ao tráfico de drogas”, disse o Delegado Estéfano Santos, titular da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DETE).

Já o delegado Anderson Ramos, adjunto da DETE, ressaltou que as denúncias realizadas pela sociedade foram fundamentais para estas apreensões.

“A DETE agradece a cada cidadão que denunciou e contribuiu para que as drogas fossem retiradas do meio social. Queremos continuar contando com as denúncias anônimas, através do número (96) 98141-4161”, destacou Ramos.