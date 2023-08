Polícia impede execução de sentença de ‘tribunal do crime’

Além de resgatar a vítima que estava prestes a ser executada, os policiais prenderam um homem que executaria o serviço e aprenderam drogas.

A Polícia Civil do Amapá impediu a execução de um jovem membro de facção que havia sido ‘condenado à morte’ pelo ‘tribunal do crime’ da própria facção a qual pertence. Além de evitar o homicídio, os policiais também prenderam um suspeito em flagrante com drogas.

O caso aconteceu na cidade de Laranjal do Jarí, a 290 km de Macapá, na noite da segunda-feira (21). De acordo com o delegado Romie Bradley, titular da 1ª DP do município, os investigadores chegaram a casa usada para o ‘julgamento’ da vítima quando três faccionados estavam prestes a executar a ‘sentença’.

De acordo com Bradley, o motivo era a traição da vítima à organização criminosa. O jovem havia delatado os distribuidores de drogas do Vale do Jari. Os agentes da investigação intervieram no momento do incidente e os envolvidos fugiram do local.

Um deles tentou escapar de moto, mas foi alcançado pelos policiais. Ele confessou que, após assassinar uma vítima, tinha a intenção de recuperar uma quantidade de entorpecentes que estava escondida nas proximidades.

Os policiais então foram atrás deste entorpecente e, já na madrugada desta terça-feira (21), acharam 12 porções grandes de maconha, que estavam enterradas em uma área de difícil acesso com vegetação de igapó.

O delegado destacou que a polícia chegou ao local onde a vítima seria executada por meio de levantamentos e monitoramento de inteligência.

A ação também teve o apoio de policiais do 11º Batalhão PM, que atuam no Vale do Jari. O suspeito preso foi autuado em flagrante e passará por uma audiência de custódia. A polícia não informou que providência foi tomada em relação à vítima.