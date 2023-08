Polícia procura acusado de balear mulheres em festa junina

Crime ocorreu durante uma festividade junina no bairro Marabaixo, zona oeste de Macapá.

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá está à procura de Joabi Monteiro Silva, de 19 anos, que foi indiciado por tentativa de homicídio e por fazer parte de um grupo criminoso que atua no Amapá. O crime ocorreu durante uma festividade junina no bairro Marabaixo, zona oeste de Macapá, no dia 27 de junho.

Segundo o delegado Leonardo Alves, Joabi atirou várias vezes contra a vítima, um jovem de 20 anos, enquanto ela assistia às danças do evento. A vítima foi atingida em uma das mãos e saiu correndo, mas o infrator continuou atirando. Nisso, o bandido acabou atingindo duas mulheres que também prestigiavam a festa. Uma delas foi ferida no braço e outra no peito. Ambas foram encaminhadas ao Hospital de Emergência. Elas sobreviveram.

Após investigação da Delegacia de Homicídios, Joabi foi identificado como o autor do crime. O delegado Alves enfatizou a gravidade da ação criminosa, ocorrida em meio a uma multidão que incluía crianças e idosos, ressaltando a periculosidade do criminoso.

Um pedido de prisão preventiva foi apresentado à Justiça, e embora deferido, o acusado ainda não foi encontrado pelas autoridades policiais. O mandado de prisão permanece em aberto.

O delegado ressaltou que a ajuda da população é fundamental. Qualquer informação relevante sobre o paradeiro de Joabi Monteiro Silva pode ser repassada através do disque-denúncia da Delegacia de Homicídios, pelo número (96) 99170-4302. O sigilo da identidade dos informantes é garantido.

O inquérito policial já foi encaminhado ao Poder Judiciário. Caso o suspeito seja condenado pelas tentativas de homicídio e associação criminosa, poderá enfrentar uma pena de até 38 anos de reclusão.