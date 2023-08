Policiais de 2 estados pedem ajuda para prender acusada de matar bancário com 37 facadas

Amapaense Ellen Caroline de Oliveira Paixão, de 33 anos, é considerada foragida pelas polícias dos dois estados.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Continua a procura pela principal suspeita de assassinar o bancário e enxadrista amapaense Luiz Paula Miranda, de 39 anos, com 37 facadas dentro do pequeno apartamento onde morava com a companheira, a também macapaense Ellen Caroline de Oliveira Paixão, de 33 anos. Ela é considerada a principal suspeita e está foragida.

O crime ocorreu na madrugada do dia último dia 10, no município de Santa Cruz do Ariri, na região de ilhas do Marajó, no Estado do Pará.

As polícias dos dois estados pedem a ajuda da população com informações sobre o paradeiro de Ellen Paixão. Cartazes com fotos de Ellen foram divulgados pelas autoridades esta semana.

No Amapá, o delegado Ronaldo Coelho, diretor do Departamento de Polícia da Capital, recebeu, na quinta-feira (17), familiares da vítima e a imprensa para falar do empenho da polícia local nas buscas pela suspeita.

“As investigações do crime estão sendo realizadas pela Polícia Civil do Estado do Pará. Desde o último fim de semana, já fomos informados de que a suspeita poderia estar no Estado do Amapá, uma vez que é amapaense e possui parentes em Macapá, assim como a vítima. Estamos com equipes em campo, bem como equipes de inteligência, para localizar a Ellen Caroline, que está com mandado de prisão preventiva em aberto. Estamos diante de um crime brutal, em que a vítima, possivelmente, foi envenenada para que tivesse seu poder de resistência reduzido e, em seguida, recebeu 37 golpes de faca. Pedimos que a sociedade nos ajude com informações que nos leve ao paradeiro e prisão da suspeita”, declarou o delegado.

Informações que possam levar à localização de Ellen Paixão podem ser repassadas através do disque denúncia da Polícia Civil do Amapá, (96) 99202-6003. Não é necessário se identificar.

Detalhes

O irmão da vítima, Raimundo Miranda, afirma que o fato ocorreu na mesma semana que os bancários receberam o pagamento pela participação nos lucros da instituição. Contudo, a família conseguiu bloquear os valores.

Antes da compra de soda cáustica líquida na véspera do assassinato, encontrada em um frasco de iogurte, Ellen também teria pesquisado por passagens aéreas para o Rio de Janeiro, por meio de uma companhia de turismo de Macapá, no final de julho.

Conforme apurado pelo Portal SN.com, Ellen trocou de nome no final de 2022, de forma legal, no seu antigo local de trabalho, um cartório na capital amapaense.

Segundo o delegado Ronaldo, já foram localizados endereços que estão sob investigação das unidades paraenses. Para ele, de Belém, ela pode ter ido a qualquer lugar do país pelas estradas. Não há comprovação de que ela esteja em Macapá.