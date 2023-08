Policial ‘arremessado’ em colisão é intubado

Acidente ocorreu no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A Secretaria de Saúde do Estado (Sesa) informou que é considerado delicado o quadro clínico do policial militar Jenilson da Silva Rodrigues, de 33 anos, vítima de um grave acidente de trânsito ocorrido na noite de sábado (25), no bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

A motocicleta que o militar conduzia colidiu violentamente com um veículo modelo Creta, no cruzamento da Avenida Raimundo Peres com a Rua Amadeu Gama, o sinistro foi registrado por uma câmera de segurança residencial.

Nas imagens, é possível observar que após a forte batida contra o carro, o policial é arremessado a uma altura considerável e, quando cai no asfalto, fica desacordado. O motorista do Creta aguardou no local a chegada da polícia.

Socorrido ao Hospital de Emergências da capital, o militar permanece internado. O sargento Jenilson é lotado no Batalhão de Operações de Operações Especiais (Bope) e atua no Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) – Companhia que faz o policiamento com motocicletas.

Sesa

A Secretaria de Estado Saúde (Sesa) emitiu, ontem (27), uma nota sobre o estado da vítima. Nela, o órgão informa que o paciente está estabilizado, mas intubado num leito de UTI. A medida, explica a nota, foi necessária por causa das diversas fraturas sofridas pelo militar. Veja o comunicado na íntegra:

“A Secretaria de Estado Saúde (Sesa) informa que o sargento Jenilson da Silva Rodrigues, de 33 anos, deu entrada no Hospital de Emergências (HE) às 22h48 de sábado, 26, vítima de um grave acidente de trânsito, e de imediato foi avaliado pela equipe de plantão e internado na Sala Vermelha, onde recebeu assistência especializada em intensivismo, realizou exames complementares e todos os procedimentos necessários que o caso pedia.

Às 13h30 deste domingo, 27, com o paciente estabilizado, a equipe fez a transferência para um leito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) onde encontra-se estável, mas entubado em virtude de politraumatismo. Um neurologista também integra a equipe multiprofissional que o acompanha”.

Atualização

Segundo o apurado, nesta segunda-feira (28), pelo Portal SN.com Jenilson está em coma induzido. Há a expectativa de que a sedação seja reduzida em até 24h, dependendo da evolução do quadro dele.