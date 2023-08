Porto de Santana é premiado por avanços

Nos últimos meses, a Companhia Docas de Santana registra aumento no processo de embarque e desembarque de cargas.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A Companhia Docas de Santana (CDSA), que administra o porto mais importante do Estado do Amapá, a 17 km de Macapá, foi premiada nacionalmente, nesta quarta-feira (9).

Foi a 4ª edição do Prêmio Portos + Brasil, organizado pelo Ministério dos Portos (MPOR). A premiação foi atribuída na categoria ‘Avanços’, em razão do crescimento no processo de embarque e desembarque de cargas entre os anos de 2021 e 2022. O prefeito Bala Rocha e o presidente da CDSA, Edival Cabral Tork, receberam a honraria.

Tork ressaltou que, nos últimos meses, a CDSA vem dando continuidade às políticas que possibilitam melhorias do setor, registrando recordes, principalmente, com produtos como grãos e minérios.

Em junho deste ano, em 24 horas, a companhia registrou um recorde de 28.533 toneladas de minério no navio M/V Angelina The Great. Este aspecto é fundamental na funcionalidade portuária.

As ações efetivas de operacionalização da CDSA, resulta na redução no tempo de espera na atracação de navios no porto local. O que acaba tendo maior movimentação, e consequentemente, a maior receita da companhia.

Tendo proximidade com mercados asiático e europeu, o Porto Organizado da CDSA, tem sido atrativo para investidores que veem nesse aspecto, um fator importante para a diminuição no tempo de entrega de mercadorias.

O calado do porto da CDSA é 11,50 metros e já estão sendo realizado estudos para analisar a possibilidade de aumento da profundidade.

O Prêmio Portos + Brasil avalia os portos organizados em todo o país e àqueles que adotam práticas organizacionais transparentes, com indicativos positivos. A funcionalidade do quadro pessoal das instituições também é avaliada.