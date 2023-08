Praça com nome do jogador de ‘amor e garra’ é reinaugurada em Macapá

Praça Neemias Dilermano de Oliveira, fica no bairro Novo Buritizal, na zona sul.

Por CAROLINA MACHADO

Moradores do bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá, receberam, nesta quarta-feira (9), a Praça Neemias Dilermano de Oliveira, conhecida também como Praça Aymorés.

O local, que passou por revitalização, agora conta com espaço verde, acessibilidade, local multiuso, área com pergolado, campo de futebol de areia e playgrounds, totalizando uma área de 2.560,95m².

Para a moradora Cléo Silva, que reside nas proximidades da praça há 30 anos, o espaço vai beneficiar muito a comunidade.

“Ela estava depredada e pessoas mal-intencionadas tomavam conta do espaço. Mas agora vejo que ele será mais uma opção de lazer para as crianças e também para nós que fazemos atividades físicas. Além disso gostei muito do nome da praça ser uma homenagem ao ‘Dilé’ que era nosso vizinho aqui”, afirmou.

De acordo com o secretário de Obras do Município, Cássio Cruz, a obra faz parte do projeto de revitalização das praças de Macapá, que possui sete obras em andamento. O projeto da praça Dilermano Oliveira foi orçado em R$ 470.487,17, recurso do Tesouro Municipal.

Neemias Dilermano de Oliveira

Foi um servidor público efetivo da Câmara Municipal de Macapá, que morou nas proximidades da praça. Ele nasceu em 15 de julho de 1952, em Santarém-PA, e veio para Macapá com 2 anos de idade, onde se casou e teve 3 filhos e 3 netos.

Dilermano Oliveira era formado em Teologia, fundador da Igreja Ágape, e também foi jogador de futebol no Amapá durante a década de 70. Jogou no Ypiranga, Macapá e Guarani.

Em sua trajetória no futebol, Dilermano Oliveira disputou vários campeonatos, inclusive o Copão da Amazônia, onde foi campeão pelo Ypiranga Clube no ano de 1976. Ele também foi Presidente do Conselho Deliberativo do referido Clube e autor do bordão que até hoje acompanha seu ex-clube: “Ypiranga de amor e garra”.