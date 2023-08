Prefeita em exercício inicia ‘temporada’ de demissões

CRISE POLÍTICA NO INTERIOR DO AMAPÁ

Marcelo Nunes foi demitido após afastamento de Elson Belo, Câmara começou a apurar supostas irregularidades

Por SELES NAFES

A prefeita em exercício de Serra do Navio, Ana Paula Santos (Pros), iniciou pelo primeiro escalão as mudanças na equipe de governo do prefeito afastado Elson Belo (Avante). Ontem (14), ela demitiu o procurador-geral do município, Marcelo Nunes, e outras exonerações estão previstas.

Nos bastidores, o procurador é apontado como um dos artífices do plano de Elson Belo para sonegar informações sobre a gestão. O prefeito não respondeu a 16 ofícios do Ministério Público do Estado com pedido de esclarecimentos. Esse número é citado pelo próprio MP numa ação de improbidade que corre na justiça. A Câmara Municipal e até o Tribunal de Contas do Estado (TCE) também eram ignorados.

Na ação judicial, Elson Belo é acusado de negociar imóveis do município, que é tombado, para ter apoio político. Ele também teria paralisado obras e não explicava o atraso constante nos salários dos servidores.

Na semana passada, ele foi afastado do cargo por 180 dias por não prestar contas ao Legislativo nos últimos três anos. Uma comissão especial vai apurar as denúncias para emitir um relatório que será votado em plenário.

Foi o mesmo que ocorreu em Calçoene, onde o então prefeito Jones Cavalcanti também foi afastado do cargo e depois cassado pela Câmara. Em Calçoene a situação era mais grave. Jones tinha sido preso numa operação da Polícia Civil acusado de desvio de recursos.

Na última sexta-feira (11), um dia após o afastamento, a prefeita em exercício precisou chamar um chaveiro para abrir o gabinete onde iria assumir o cargo, já que o prédio da prefeitura estava trancado.

Elson Belo foi procurado pelo Portal SN, mas tem evitado comentar o assunto, afirmando apenas que o Judiciário decidirá sobre o caso. No início da tarde, outras demissões ocorreram.