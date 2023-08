Preso por homicídio diz que vítima furtou caixinha de som dele

Crime ocorreu na cidade de Laranjal do Jarí, na região sul do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Já foi recolhido à penitenciária o homem apontado como autor de um homicídio que aconteceu em praça pública, na manhã do dia 7, na cidade de Laranjal do Jari.

O local do ataque, no bairro Agreste, possui câmeras de monitoramento e o acusado foi logo identificado e preso pela PM.

Em depoimento, Sanderlei Tavares de Almeida, de 21 anos, confessou o crime e disse que já tinha uma rixa antiga com a vítima, identificada como Adonias Santos da Penha, de 34 anos.

Ao delegado Romie Bradley, o acusado também contou que a vítima já havia furtado uma caixinha de som dele, e ao procurá-lo para tentar recuperar o objeto teria sido ameaçado de morte.

“Por isso, o homicídio foi qualificado, motivo fútil, já que uma caixinha de som e essas desavenças são motivos pequenos”, explicou o delegado.

Conforme as imagens coletadas pela Polícia Civil, após ter sido golpeado duas vezes no pescoço, com um gargalo de garrafa, Adonias ainda tentou fugir do agressor, correu em direção à rua, mas morreu logo em seguida.