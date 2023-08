Procurado por matar comparsa de roubos no AP morre no interior do Pará

Alexsandro da Costa Lemos teria usado um revólver para confrontar a Polícia Militar paraense em Gurupá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem procurado por roubos e homicídio no Amapá morreu em confronto com a Polícia Militar do Pará ao resistir à prisão no município de Gurupá, a 350 km de Belém (PA).

O tiroteio entre policiais e Alexsandro da Costa Lemos, de 25 anos, ocorreu no sábado (19), depois que os militares receberam a denúncia de que o foragido se escondia em um sítio nos arredores da cidade paraense, na vicinal do Magalhães.

Segundo a polícia do estado vizinho, o criminoso percebeu a chegada da guarnição e logo abriu fogo para tentar fugir, mas os policiais revidaram e ele foi atingido com um único disparo. O procurado ainda chegou a ser levado ao hospital municipal, mas não resistiu ao ferimento.

De acordo com o delegado Ederson Martel, Alexsandro era procurado pelo homicídio de um comparsa, um homem de 30 anos de idade, que foi morto em agosto de 2022, no bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá. Segundo Martel, Alexsandro e a vítima cometiam roubos juntos.

“Após praticarem um crime de roubo no bairro Brasil Novo, o indiciado resolveu matar seu comparsa com vários tiros pelas costas. Em seguida, fugiu levando o material roubado e o celular de seu então comparsa”, narrou o delegado.

A PM do Pará apresentou na delegacia de Gurupá 5 papelotes de cocaína e o revólver calibre 32 que teria sido usado por Alexandro no confronto.