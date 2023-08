Proteção intensificada a mulheres é foco de operação no Amapá

A operação ‘Shamar’, executada pelas Polícias Civil e Militar do Estado, faz parte da campanha nacional Agosto Lilás.

Por IAGO FONSECA

Ações de combate a violência doméstica e familiar contra a mulher foram anunciadas na manhã desta segunda-feira (21) pelo governo do Amapá. A operação ‘Shamar’, executada pelas Polícias Civil e Militar do Estado, faz parte da campanha nacional Agosto Lilás, promovida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

A ação ocorre em todo o país com uma atuação integrada entre as forças de segurança e da Rede de Atendimento à Mulher de cada estado. No Amapá, as forças de proteção atuarão de forma intensiva com atividades preventivas, educativas, ostensivas e repressivas em todos os municípios.

As atividades serão mais intensivas em Serra do Navio, Porto Grande, Ferreira Gomes, Itaubal, Cutias e Pedra Branca do Amapari, com ampliação de investigação de crimes de violência doméstica e feminicídio; reforços de efetivo às Delegacias das Mulheres e envio de equipes para atuar em outras localidades, bem como prisões em flagrantes, pedidos de medidas protetivas e outros indicadores da violência.

“Em todo o Brasil o feminicídio alcança índices expressivos e preocupantes. A preocupação tem que ser da população, de nós cidadãos. Combatemos a violência através da criação dos nossos filhos, como enfrentamos a violência”, declarou a delegada titular da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher, Marina Guimarães.

De janeiro a junho deste ano, a Polícia Civil registrou 3.746 ocorrências envolvendo violências domésticas e familiares, dessas 25 foram tentativas de feminicídio.

“É um número elevado considerando o nosso número populacional e temos que ter um enfrentamento de forma estratégica para diminuirmos ainda mais esses”, informou o delegado-geral da Polícia Civil, Cezar Vieira.

O objetivo principal é a conscientização de famílias e o combate direto nos municípios com maiores taxas de casos, segundo o secretário de Justiça e Segurança Pública, José Neto.

“Também temos dados positivos aqui, observamos uma redução tímida nos feminicídios e nos registros de ocorrências, mas precisamos melhorar muito mais, obter resultados ainda mais precisos nessas taxas”, concluiu o secretário.

O termo ‘Shamar’, em hebraico, significa cuidar, guardar, proteger, vigiar, zelar.