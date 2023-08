Quais documentos idosos precisam ter para pedir o BPC; advogados explicam

É importante verificar se os documentos estão bons e dentro da validade

Da Equipe SOUSA ADVOGADOS, de Macapá

Se você é um idoso com mais de 65 anos e vive em situação vulnerável, pode ter direito ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Essa é uma ajuda financeira do governo destinada às pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para solicitar o BPC – Idoso, é importante ter em mãos os documentos necessários.

Confira abaixo quais são eles:

Documento de identificação:

É necessário apresentar um documento oficial com foto, como RG (Registro Geral), CNH (Carteira Nacional de Habilitação) ou Passaporte.

O mais importante, certifique-se de que o documento esteja em bom estado e dentro da validade.

Comprovante de residência:

É preciso apresentar um comprovante de residência atualizado em seu nome ou de algum membro da família.

Pode ser uma conta de água, luz, telefone ou contrato de aluguel.

Documentos que comprovem a renda familiar:

Para comprovar que a renda familiar per capita é inferior a um quarto do salário mínimo, é necessário apresentar documentos que demonstrem a situação econômica da família. Isso pode incluir contracheques, declaração de Imposto de Renda, extratos bancários, recibos de aluguel, entre outros.

CadÚnico

O Cadúnico é documento obrigatório e pode ser retirado no centro de assistência social mais próximo de sua casa, como CRAS.

Declaração de composição familiar:

É importante apresentar uma declaração que informe a composição familiar, ou seja, a relação dos membros da família que residem na mesma casa.

Lembre-se de que é fundamental apresentar todos os documentos completos e atualizados no momento da solicitação. Caso algum documento esteja faltando ou desatualizado, isso pode atrasar o processo e até mesmo resultar na negativa do benefício.

Portanto, esteja atento e organize sua documentação com antecedência.

Ao solicitar o BPC – Idoso, é importante ter em mente que o processo pode levar algum tempo. É recomendável acompanhar a análise do pedido no Meu INSS e estar preparado para possíveis exigências adicionais por parte do INSS.

Por fim, se você tiver dúvidas sobre quais documentos são necessários ou sobre o processo de solicitação do BPC – Idoso, não hesite em entrar em contato com o INSS ou buscar orientação junto a um profissional especializado na área previdenciária.

Garanta seus direitos e busque o auxílio necessário para ter acesso ao benefício ao qual você tem direito.