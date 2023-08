“Quero ele do meu lado”, diz mãe de sobrevivente após queda de helicóptero

Emerson, Vanessa, e Alice, irmão, mãe e namorada do mecânico Gabriel, aguardam a chegada do sobrevivente em Macapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

Após serem encontrados com vida, os sobreviventes do helicóptero do Distrito Sanitário Indígena (Dsei), que estava desaparecido há 3 dias na floresta amazônica, começaram a ser resgatados na tarde desde sábado (19). Eles serão trazidos para Macapá.

A mãe do mecânico Gabriel Assis Serra, 35 anos, um dos tripulantes da aeronave, Vanessa Serra, de 54 anos, veio de Belo Horizonte até a capital amapaense para aguardar a chegada do filho. Ela está a espera dele no Hangar do Governo.

“Vou abraçar ele, beijar muito, agradecer muito a Deus por ele estar vivo e depois vou ‘dar uns tapas’ e levar ele embora comigo, quero ele do meu lado”, brincou a mãe, já mais aliviada.

Ela soube do ocorrido pela namorada de Gabriel, a esteticista Alice Ribeiro. Vanessa chegou em Macapá na tarde de sexta-feira (18). Seu filho Emerson, irmão de Gabriel, também veio receber o mecânico e chegou nesta madrugada, para dar apoio à mãe.

Segundo o sargento Max, que faz parte da equipe que localizou os tripulantes, os desaparecidos estavam próximo do rio Iratapuru, entre os municípios de Pedra Branca do Amapari e Serra do Navio, numa região montanhosa e de mata fechada.

“Fomos para o voo pela manhã, decolamos com a informação de que uma senhora da aldeia viu o helicóptero bater nas árvores. Com as nuvens baixas a visibilidade estava prejudicada. Quando descemos a 600 pés o comandante Gonçalves reportou no rádio que passávamos por cima deles. Encontrei a fumaça, marcamos o ponto para o possível resgate. É um motivo de muita alegria”, celebrou o sargento.

A equipe que sobrevoava nas coordenadas indicadas pelos sobreviventes conseguiu avistar uma clareira aberta pelos ocupantes, que fizeram fogo e fumaça para aumentar a possibilidade de visualização para equipes de resgate.

A chegada do comandante do helicóptero, do engenheiro e do mecânico Gabriel no hangar do governo estadual está prevista para esta tarde.