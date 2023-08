Rainha da Expofeira ganhará R$ 15 mil

Pela primeira vez, o certame será realizado por meio de edital.

Por IAGO FONSECA

O tradicional concurso da rainha da Expofeira, que seleciona a mulher símbolo da vitrine do setor produtivo do Amapá, retorna na edição deste ano com prêmios de R$ 2 mil a R$ 15 mil.

Pela primeira vez organizado por edital, a seleção foi lançada na manhã desta quarta-feira (30) na Central da Expofeira, no Parque de Exposições da Fazendinha, na Zona Sul de Macapá.

Poderão se inscrever mulheres entre 16 e 35 anos, que sejam amapaenses ou que comprovem residência no estado por pelo menos 3 anos. O concurso ‘Rainha da 52ª Expofeira’ ocorrerá em 30 de setembro de 2023, com início previsto para às 21h, no Parque de Exposições.

Eleita rainha da 49ª edição, em 2012, Jade Vale, hoje com 26 anos, retratou uma guerreira indígena Wajãpi, quando tinha 15 anos. Segundo ela, o concurso gerou oportunidades na carreira de modelo.

“Esse concurso abre muitas portas. A dica que eu dou é que as meninas se inscrevam, participem e deem tudo de si. Participem e esperem que os convites vão chegar”, discursou Jade.

Após 8 anos, Fabiane Araújo (foto de capa), princesa da 51ª edição, de 2015, retorna para passar acompanhar a premiação.

“Participei com 15 anos e estou muito feliz e honrada por estar de volta para passar a faixa”, declarou a modelo.

As candidatas ao posto de Rainha da Expofeira terão de 30 de agosto a 19 de setembro para realizar a inscrição, com o pagamento de taxa R$ 1,5 mil para participar, que será convertido em patrocínio para a Associação dos Músicos e compositores do Amapá (AMCAP).

Os prêmios serão de R$ 15 mil para a rainha, R$ 3 mil para a 1ª princesa e de R$ 2 mil para a 2ª princesa. O concurso também premiará as categorias ‘melhor estilista’, ‘melhor coreógrafo’ e ‘melhor maquiador’, com R$ 500 cada. A torcida destaque receberá um troféu.

Segundo o secretário do Desenvolvimento Rural, Kelson Vaz, a edição de 2015 foi organizada por um serviço terceirizado e, portanto, essa é a primeira vez que o estado e os patrocinadores organizam o certame por edital.

“É uma festa que congrega a economia. É a mulher amapaense mostrando sua beleza e elegância e aquecendo a economia ao redor com o emprego de cabeleireiros, estilistas e coreógrafos”.

A escolha da rainha é uma marca importante da feira agropecuária, segundo o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

“O retorno da rainha é muito importante, tem um público específico e movimenta a economia no segmento de cabeleireiros, maquiadores e estilistas”, afirmou o governante.

Inscrições

As modelos interessadas podem se inscrever na secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), localizada na Avenida FAB, no centro de Macapá. A ficha de inscrição, documentos necessários e autorização de uso de imagem devem ser entregues de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.