Randolfe garante mais R$ 1,5 milhão para a Expofeira

Após o Governo do Amapá confirmar o retorno da Expofeira, que este ano chega a 52ª edição, com show nacional do cantor sertanejo Gustavo Lima, o senador amapaense Randolfe Rodrigues anunciou emenda de R$ 1,5 milhão para alavancar o evento.

“Expofeira faz parte da nossa história e tem papel fundamental na valorização da nossa cultura, no fomento do empreendedorismo e para o desenvolvimento da agricultura familiar e do agronegócio”.

A realização da Expofeira acontece tradicionalmente em setembro, quando acontece o aniversário de 80 anos da criação do ex-território Federal do Amapá. Neste ano de retorno, o evento está marcado de 29 de setembro a 8 de outubro, no Parque de Exposições da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

A última edição realizada foi no ano de 2015. A expectativa é que este ano cerca de 700 mil pessoas participem da programação.