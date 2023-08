Rato d’água morre em confronto com a Companhia Fluvial

Corpo de assaltante foi trazido para Macapá. Confronto ocorreu na Foz do Rio Pedreira.

Por OLHO DE BOTO

Chegou no fim da tarde de ontem (30), no Píer de Segurança Pública, no Distrito da Fazendinha, o corpo do assaltante morto em troca de tiros com militares da Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental na Foz do Rio Pedreira – região ribeirinha do município de Macapá.

O local do confronto fica a 2 horas de lancha do píer. Segundo informações do Batalhão Ambiental, o suspeito, ainda não identificado, fazia parte de um bando de ratos d’água – assaltantes que agem nos rios da região, atacando ribeirinhos e embarcações comerciais.

Ele e outros 4 comparsas haviam atacado, na noite anterior, terça-feira (29), moradores ribeirinhos da comunidade do Rio Fugido, na área rural de Macapá.

De acordo com a as vítimas, os criminosos, que chegaram em uma embarcação tipo rabeta, agiram com extrema violência, apontando armas de fogo e agredindo com chutes e coronhadas. Ameaçaram todos de morte, inclusive duas crianças de 2 e 5 anos, que ficaram em pânico.

Os bandidos levaram das vítimas R$ 3 mil em espécie, motores rabetas, motor de popa 15 HP e combustíveis.

Na manhã do dia seguinte, quarta-feira (30), uma equipe da Companhia Fluvial começou as diligências para encontrar os infratores e o material roubado. Por volta das 13h, os militares localizaram o bando na Foz do Rio Pedreira, próximo à comunidade de Carapanatuba.

Para se aproximar, a equipe policial utilizou técnicas de operações ribeirinhas, mas antes que pudesse surpreender os suspeitos, foi recebida com tiros. Os militares reagiram e vários criminosos correram em direção a área de mata. Um deles, porém, foi atingido e deixado para trás pelos comparsas.

Ele estava com uma espingarda calibre 12. Como se trata de uma área ribeirinha de difícil acesso e distante, a equipe resolveu prestar o socorro de urgência ao bandido. Contudo, quando a equipe desembarcou no Píer de Segurança Pública, no Distrito da Fazendinha, o Samu confirmou que não havia mais nada a ser feito. A Polícia Científica removeu o corpo do infrator para exames médicos legais.

No local onde os assaltantes estavam, foram apreendidos diversos objetos roubados na noite anterior.

As vítimas reconheceram o indivíduo baleado pela polícia como um dos ratos d’água. A arma e munições apreendidas com o suspeito morto foram entregues à Polícia Civil.