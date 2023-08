Redes sociais: Furlan é o prefeito com maior engajamento no Norte, revela ranking

Prefeito durante show do Super Pop em Macapá: levantamento foi feito por agência do Nordeste. Foto: Reprodução/Instagram

Por LEONARDO MELO

O prefeito de Macapá, Dr Furlan (Podemos), aparece em primeiro lugar no ranking dos prefeitos de capitais do Norte que mais recebem engajamento no Instagram. Do total de reações, 2,81% ocorreram no perfil do político amapaense.

Os dados foram divulgados pela agência AtivaWeb, empresa de João Pessoa (PB) especializada em marketing eletrônico. O engajamento é medido pelas reações, ou seja, curtidas, comentários e compartilhamentos, entre outros.

Depois de Furlan, aparecem na lista os prefeitos de Boa Vista, Arthur Machado (MDB-RR); e de Porto Velho, Hildon Chaves (UB-RO). O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol-PA), está em 6º lugar.

De acordo com o levantamento, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP-AC), ocupa o último lugar do ranqueamento.

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), lidera na quantidade de seguidores no Instagram: 198,1 mil, seguido de Edmilson Rodrigues (111,4 mil) e Dr Furlan (88,6 mil).