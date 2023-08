Revisão do benefício por incapacidade: saiba como proceder

A revisão é fundamental para garantir que o valor recebido esteja adequado à realidade

Compartilhamentos

Da Equipe SOUSA ADVOGADOS, de Macapá

A revisão do benefício do INSS por incapacidade é um procedimento essencial para garantir que os trabalhadores recebam os valores justos.

Neste artigo, vamos explicar como funciona esse processo e o que você precisa fazer para solicitar a revisão do seu benefício por incapacidade.

Acompanhe os passos abaixo e fique por dentro dos detalhes.

Entenda a importância da revisão do benefício do INSS por incapacidade:

Primeiramente, a revisão do benefício do INSS por incapacidade é fundamental para garantir que o valor recebido esteja adequado à condição atual do segurado.

Sendo assim, o objetivo é assegurar que a pessoa continue incapaz de trabalhar ou verificar se houve alguma mudança em sua condição de saúde que possa influenciar o benefício.

Motivos para solicitar a revisão do benefício:

Existem diversos motivos pelos quais é importante considerar a revisão do benefício por incapacidade. Alguns exemplos incluem a piora na condição de saúde do segurado, a realização de novos exames ou procedimentos médicos, ou até mesmo o surgimento de novas informações que possam influenciar a concessão do benefício.

Como solicitar a revisão do benefício:

Para solicitar a revisão do benefício do INSS por incapacidade, é necessário agendar um atendimento no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A realização do agendamento por meio do aplicativo Meu INSS, no site do INSS ou pela Central de Atendimento 135.

Durante o atendimento, você precisará fornecer as informações solicitadas e apresentar os documentos necessários.

Documentos necessários para a revisão do benefício:

Para dar entrada na revisão do benefício, é importante ter em mãos os documentos que comprovem a condição de saúde atual do segurado.

Alguns dos documentos geralmente exigidos incluem laudos médicos atualizados, exames complementares, relatórios médicos, entre outros.

É fundamental apresentar toda a documentação que possa comprovar a incapacidade e justificar a revisão do benefício.

Acompanhamento do processo de revisão:

Após dar entrada na revisão do benefício, é importante acompanhar o andamento do processo.

Isso pode ser feito por meio do aplicativo Meu INSS, onde é possível verificar as atualizações e obter informações sobre o andamento da solicitação.

Em resumo, a revisão do benefício do INSS por incapacidade é um direito do segurado e uma forma de garantir que ele esteja recebendo o valor adequado à sua condição de saúde.

Ao seguir os passos apresentados neste artigo, você estará se informando sobre o processo de revisão e saberá como proceder para solicitar a revisão do seu benefício.

Por fim, lembre-se da importância de reunir todos os documentos necessários e acompanhar o andamento do processo para garantir que seus direitos sejam assegurados.