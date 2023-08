Rodoviários suspendem greve após acordo de uso do subsídio

Circulação normal dos ônibus retorna somente amanhã (3). Prefeitura de Macapá deve destinar 50% do subsídio municipal para pagar salários dos funcionários.

Por IAGO FONSECA

A greve dos trabalhadores do transporte coletivo foi suspensa na tarde desta quarta-feira (2), após proposta de mediação com as empresas feita pela prefeitura de Macapá. A circulação “normal” dos ônibus retorna amanhã (3).

Em deliberação entre o Sincottrap e os trabalhadores, foi decidido pela suspensão do movimento até a sexta-feira (4). A paralisação, que foi motivada, sobretudo, por salários atrasados, retorna na segunda-feira (7) caso as demandas não sejam cumpridas, segundo o sindicato da categoria.

O subsídio repassado às empresas pela prefeitura para manter o custo da tarifa em R$ 3,70 pode ser usado para o pagamento dos salários atrasados dos funcionários das empresas Capital Morena e Amazontur. A prefeitura deve solicitar as folhas salariais às empresas para o pagamento – este foi o entendimento com os trabalhadores.

Além do atraso de salários, a greve também foi causada por causa de pagamento de férias e depósitos de FGTS não efetuados pelas empresas.

Segundo o sindicato, os trabalhadores possuem até 4 salários atrasados, férias não pagas há mais de 6 meses e depósitos de FGTS não efetuados.

A CTMac e o Ministério Público do Amapá também participaram das discussões.