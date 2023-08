Santana prepara cemitério para visitações do Dia dos Pais

Expectativa que o segundo domingo de agosto tenha um grande número de visitantes

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

No segundo domingo de agosto (13) será comemorado em todo o país o Dia dos Pais. A data é marcada por homenagens de familiares àqueles que já faleceram. Em Santana, município a 17 km de Macapá, o Cemitério Santa Ana, recebe há cerca de um mês serviços de limpeza para as visitas da data.

Serviços de limpeza, roçagem, capina e retirada de entulhos, estão entre as ações executadas. Familiares de falecidos sepultados no local, aproveitam para também realizar limpeza dos túmulos. O Dia dos Pais é uma das datas que o cemitério recebe mais recebe visitantes, ficando atrás apenas do Dia dos Finados.

O aposentado Raimundo Pacheco, costuma todos os anos, realizar a limpeza do túmulo do filho que faleceu há 5 anos quando tinha 34 anos, vítima de infarto fulminante. Ele conta que o local recebe muitas visitas, pois o filho era muito querido por todos e deixou muitas saudades.

“Eu sei que não vou trazer meu filho de volta, mas eu preservo o local onde ele foi enterrado. Até porque, a família do meu filho e uns amigos, com certeza vão vir aqui visitar. Era uma grande pessoa, de bem e partiu muito cedo. Aí por isso, e u venho limpar aqui”.

A secretaria de Serviços Públicos informou que até domingo o espaço estará pronto.

“O dia dos pais é uma data em que o cemitério recebe um grande número de visitantes que vão prestar homenagens aos seus entes queridos. Até está data, dia dos pais, tudo estará preparado, e limpo para receber o público”, finalizou.