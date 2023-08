Santana recebe equipamentos médicos e odontológicos

Modernização no setor irá beneficiar todas a unidades de saúde municipal

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Santana continua com o processo de reaparelhamento e modernização do setor de saúde. Na manhã desta segunda-feira, 21, foram entregues equipamentos médicos e odontológicos que vão beneficiar pacientes e trabalhadores de todas as unidades do município, localizado a 17 km de Macapá.

São aparelhos de raio x odontológico, mesas de atendimento, poltrona hospitalar, braçadeira de injeção, cadeira de obesidade, microjato para próteses dentarias, entre outros. A aquisição dos equipamentos foi feita com recursos de emendas federais e da Prefeitura de Santana. São R$ 572 mil investidos, aproximadamente.

“Tivemos apoio de deputados e senadores que destinaram recursos para a aquisição dos mesmos e com isso vamos melhorando a saúde nas nossas unidades”, afirmou prefeito, Bala Rocha (PP).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, somente na área odontológica, são realizados mensalmente cerca de 500 atendimentos.

“Estamos trabalhando para cada vez mais modernizar a saúde da população. Nosso compromisso é levar o melhor atendimento para as pessoas e aos poucos estamos conseguindo. Encontramos muitas dificuldades, com equipamentos sucateados e ultrapassados, agora nossas unidades de saúde estarão muito mais modernas e aparelhadas para receber os pacientes”, assegurou a gestora da pasta, Ithiara Madureira.