Seleção gratuita vai preencher mais de 350 vagas de trabalho na Expofeira

Edital de seleção gratuita para 369 postos de trabalho foi lançado na Central da Expofeira, na zona sul de Macapá.

Por IAGO FONSECA

Empreendedores populares podem se cadastrar para vender na 52ª Expofeira até 2 de setembro. O edital de seleção gratuita para 369 postos de trabalho foi lançado na manhã desta quarta-feira (30) na Central da Expofeira, no Parque de Exposições da Fazendinha, na zona sul de Macapá.

Vendedora ambulante de alimentos há 20 anos, Raimunda Ferreira, de 50 anos, foi acompanhar o lançamento. Participante das edições anteriores, pretende trabalhar com a venda de sobremesas este ano.

“O retorno do nosso investimento compensa pelo bom movimento, as expectativas estão boas, espero que as vendas desse ano superem os [anos] anteriores”, declarou a comerciante.

A seleção inicia hoje (30) e segue até o sábado (2). A inscrição de vendedores populares e artesãos é gratuita para qualquer pessoa física, sem a obrigatoriedade de ser MEI, ou seja de ter CNPJ. Os interessados devem ir até Central da Expofeira, de segunda a sexta-feira, de 9h às 17h, para tirar dúvidas e se cadastrar.

Serviços de alimentação como comidas típicas e guloseimas, bebidas, artesanato, economia solidária, vestuário, cosméticos, brinquedos e recreações como cama elástica e tiro ao alvo são algumas das modalidades válidas para cadastro.

“É uma lista imensa de possibilidades de atividades econômicas que são possíveis de serem realizadas. A feira é um momento de gerar negócios para os grandes, mas também para nossos empreendedores pequenos de rua, dos bairros, que aproveitem para gerar recursos e empregos”, avaliou o governador do Amapá, Clécio Luís (SD).

A escolha avalia critérios de tempo de atividade, com no mínimo 1 ano de residência no Amapá, condições técnicas de desenvolvimento, participação em capacitações e se o serviço é a principal fonte de renda do candidato.

Todo o processo será concluído em uma semana. Em 4 de setembro serão avaliados os cadastros, com divulgação de lista preliminar no dia 6. A lista definitiva será divulgada em 11 de setembro.

“Em 11 de setembro vamos divulgar a lista definitiva. A partir daí os selecionados vão participar de capacitação de manipulação de alimentos e atendimento ao público para desenvolverem melhor suas atividades”, afirmou o secretário do Empreendedorismo, Ezequias Costa.

Credenciamento

A Central da Expofeira atende pessoas e empresas que buscam patrocínio e trabalhos temporários. O setor funciona no horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h. As equipes que atuam no cadastro de vendedores populares atendem até às 17h.