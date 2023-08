Sem Declaração de Saúde, lanchonetes e amassadeiras poderão ser interditadas

Medida vale para todos os estabelecimentos que trabalham com a venda de comidas.

Por CAROLINA MACHADO

Os empreendedores que trabalham com manipulação de alimentos em Macapá deverão ter declaração de saúde para o funcionamento do empreendimento. A exigência é da Vigilância em Saúde do Município, que passará a visitar estabelecimentos para fiscalizar o cumprimento da obrigatoriedade.

Dentre os empreendimentos estão amassadeiras de açaí, lanchonetes, açougues, dentre outros, que deverão cumprir com a exigência. O documento vai atestar que o profissional está apto para atuar na manipulação de alimentos. Todas as pessoas integrantes da empresa devem apresentar a declaração.

De acordo com o secretário de Vigilância em Saúde do Município, Gilmar Miranda, a medida tem como objetivo evitar transmissão de doenças, principalmente as respiratórias.

Para ter acesso ao documento, é necessário que o empreendimento apresente na Secretaria de Vigilância Sanitária do Município o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) e um documento de identidade com foto. Para isso, é necessário que o profissional seja avaliado pelo médico do trabalho.

“O profissional faz uma consulta e o médico solicita vários exames. E se tiver tudo bem, o médico emite o ASO. Feito isso, é só apresentar esses documentos na Vigilância”, explicou.

A emissão do documento leva entre 3 a 7 dias e para isso não é necessário o pagamento de taxa.

A declaração deve ser renovada anualmente e deve ser apresentada durante as fiscalizações que a Vigilância faz nos estabelecimentos. Se o documento não for apresentado, a empresa ainda é orientada por duas vezes a providenciá-lo. Caso, mesmo assim, isso não aconteça, o estabelecimento poderá ser interditado.

A solicitação da declaração pode ser feita na Secretaria de Vigilância em Saúde do Município de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A Secretaria fica localizada na Avenida Henrique Galúcio, Nº 1991, Centro.