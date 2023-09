Senador anuncia R$ 1 milhão para vítimas de incêndio em Vitória

Randolfe Rodrigues

Da Redação

O socorro às famílias atingidas pelo incêndio em Vitória do Jari, no sul do Amapá, na noite da última quarta-feira (30), terá R$ 1 milhão. Os recursos foram indicados pelo senador Randolfe Rodrigues (sem partido), que anunciou a liberação nas redes sociais.

Pela manhã, o Corpo de Bombeiros confirmou oficialmente oito residências totalmente destruídas, mas os danos foram maiores e outras casas foram afetadas, segundo relatos de moradores.

A Setrap e a empresa Cadam precisaram ceder balsas para levar os caminhões de combate às chamas até as casas que fica na beira do rio Jari. O senador afirmou que acionou o Ministério do Desenvolvimento Regional.

“Às famílias vítimas desse incêndio, minha total solidariedade! Essas famílias não ficarão sem abrigo e sem acolhida, por parte dos municípios e por parte dos governos”, reforçou Randolfe.

Além das residências, um comércio tradicional da cidade foi destruído. O bairro é repleto de residências em palafitas, o que dificultou o acesso do Corpo de Bombeiros.