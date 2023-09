Sertanejo, brega, forró, rock, gospel: veja os shows já confirmados na Expofeira

Artistas se apresentarão em 3 palcos no Parque de Exposições da Fazendinha, a 10 km do centro de Macapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

A 52ª edição da Expofeira inicia em pouco mais de um mês – de 29 de setembro até 8 de outubro – com cerca de 300 artistas entre nacionais e regionais, divididos em 3 palcos no Parque de Exposições da Fazendinha, a 10 km do centro de Macapá.

O evento retorna após 8 anos com musicalidades do sertanejo ao gospel. Serão 10 dias de atrações nacionais e locais divididas em 3 palcos. A estimativa do governo estadual é de receber 700 mil visitantes durante toda a feira.

O cantor sertanejo Gusttavo Lima abrirá a festa (29) com hits de sucesso como ‘Fala mal de mim’ e ‘Saudade da minha vida”. A banda NxZero retorna ao Amapá para o segundo dia (30), com as lembranças melancólicas de ‘Razões e emoções’ e ‘Cedo ou tarde’. No domingo (1), os fãs de funk melody podem ir à loucura com as batidas do produtor Dennis DJ.

Um dos maiores fenômenos da aparelhagem paraense, o grupo Carabao ‘o Furioso do Marajó’ vem a Macapá para levantar poeira no quinto dia de evento, em 3 de outubro.

Na programação também haverá espaço para louvores ao público católico e evangélicos. Na segunda-feira (2) o sacerdote e cantor brasileiro Padre Antônio Maria cantará sucessos como ‘Cura onde dói’. Anderson Freire, cantor gospel, se apresentará na quarta-feira (4) com a memorável canção ‘Raridade’.

Aos apaixonados, Manu Bahtidão apresenta, na sexta-feira (6), as marcantes como ‘Máquina do tempo’ e ‘Quem perde é quem trai’. No sábado (7), Xand Avião traz o forró eletrônico para Macapá.

Ainda restam dois anúncios nacionais para a Expofeira para a quinta-feira (5) e o encerramento da festa no domingo (8).

Investimentos

O local terá cerca de 800 pontos de trabalho para diversos setores econômicos como o comércio, indústria, serviços, agropecuária, cultura e startups. O evento agropecuário também terá exposição e comercialização de animais de grande e pequeno porte, bem como apresentação de novas tecnologias para o setor produtivo.

O investimento é de R$ 3 milhões destinados pelo senador Davi Alcolumbre e R$ 1,5 milhão pelo senador Randolfe Rodrigues.

Credenciamento

Pessoas e empresas que pretendem se credenciar para atuar na feira têm espaço destinado para cadastro. A Central da Expofeira fica localizada no Parque de Exposições da Fazendinha com atendimentos para quem busca patrocínio e trabalhos temporários. A preferência é para trabalhadores do entorno do parque. A central funciona no horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.