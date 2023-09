Show de Léo Santana encerrará a Expofeira

Cantor é a última atração nacional a se apresentar, no domingo, dia 8 de outubro.

Da REDAÇÃO

O Governo do Amapá confirmou nesta quinta-feira (31) o cantor Léo Santana como a última atração nacional da agenda de shows da 52ª Expofeira – a maior vitrine do setor produtivo o estado, que ocorrerá de 29 de setembro a 8 de outubro, no Parque de Exposições da Fazendinha, em Macapá.

Autor de sucessos como Posturado e Calmo, Contatinho e Solinho da Rabeta, o cantor terá a missão de fazer o encerramento do evento, no domingo, dia 8 de outubro.

Além do artista baiano, a Expofeira também já tem confirmados os shows do sertanejo Gusttavo Lima, que abrirá a agenda de shows nacionais, no dia 29, a banda de rock NxZero, no segundo dia, 30, e o funk melody do produtor Dennis DJ. No dia 7 de outubro, Xand Avião traz o seu forró eletrônico.

Outros shows

A Expofeira terá cerca de 300 artistas entre nacionais e regionais, divididos em 3 palcos no Parque de Exposições da Fazendinha, a 10 km do centro de Macapá. Serão 10 dias de atrações.

Um dos maiores fenômenos da aparelhagem paraense, o grupo Carabao ‘o Furioso do Marajó’ vem a Macapá para levantar poeira no quinto dia de evento, em 3 de outubro.

Na programação também haverá espaço para louvores ao público católico e evangélicos. Na segunda-feira (2) o sacerdote e cantor brasileiro Padre Antônio Maria cantará sucessos como ‘Cura onde dói’. Anderson Freire, cantor gospel, se apresentará na quarta-feira (4) com a memorável canção ‘Raridade’.

Aos apaixonados do brega, Manu Bahtidão apresenta, na sexta-feira (6), as marcantes como ‘Máquina do tempo’ e ‘Quem perde é quem trai’.

O investimento é de R$ 3 milhões destinados pelo senador Davi Alcolumbre e R$ 1,5 milhão pelo senador Randolfe Rodrigues.