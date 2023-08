SN Podcast aborda 2 crimes bárbaros que entraram para a história policial do AP

Cinco pessoas foram mortas numa disputa de terras no interior do AP em 1994; jornalistas de vários países vieram cobrir a história

Por LEONARDO MELO

Dois dos casos policiais mais bárbaros do Amapá abrem, nesta quinta-feira (17), o SN Podcast, que será apresentado pelo jornalista Seles Nafes em parceria com o diretor e produtor Luiz Henrique Teixeira, um carioca experiente em televisão e cinema que chegou ao Amapá em 2008 e acabou aportando de vez por estas bandas.

O podcast é um formato de entrevistas que domina as plataformas de vídeo na internet. No Amapá, já existem outros produtores de conteúdo semelhantes e com qualidade. Mas, no caso do SN Podcast, o objetivo é preencher uma lacuna da memória do jornalismo, trazendo para o presente assuntos impactantes do passado.

“A geração atual desconhece muitos casos pitorescos, não apenas na esfera policial, mas na própria história política. Além disso, queremos abordar temas sociais como a dependência química, curiosidades e histórias inspiradoras”, resume o jornalista Seles Nafes.

No primeiro episódio, o SN Podcast vai conversar com o delegado Paulo César Martins, o primeiro policial a investigar a Chacina da Família Magave. As mortes, no meio de uma disputa por terras, ocorreu em 1994 no município de Amapá, a 310 km de Macapá. Cinco pessoas foram barbaramente mortas, entre elas a matriarca de quase 90 anos. O caso atraiu a atenção da imprensa internacional que veio em peso para acompanhar o julgamento dos acusados. O caso foi marcante na vida e na carreira do delegado PC, que planeja escrever um livro sobre essa experiência.

Além desse caso, Paulo César foi um dos que investigaram o Caso Jhonny Breno, menino morto aos 7 meses de vida em 2005, na zona norte de Macapá. Foi o primeiro caso do Amapá a ter uma criança incluída na lista nacional de “Crianças Desaparecidas” do Ministério da Justiça.

Os responsáveis pelo SN Podcast também são experientes. Com passagens por jornais impressos e programas de rádio nos anos 1990, Seles Nafes ficou mais conhecido durante as quase duas décadas em que apareceu na tela da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo no Amapá. Dos 19 anos na emissora, mais de uma década foram dedicados à apresentação de telejornais. Desde 1º de dezembro de 2013, ele mantém no ar o Portal SN.

Luiz Henrique Teixeira vai emprestar ao SN Podcast todo o conhecimento acumulado em mais 40 anos de publicidade, edição e direção de programas de TV, documentários e propagandas eleitorais.

Na televisão, Luiz Henrique ajudou a dirigir episódios do Sítio do Pica-Pau Amarelo na década de 1980, foi assistente de direção em novelas. Foram dezenas de campanhas eleitorais para a TV, documentários e muitos comerciais. Atualmente, dirige e produz a “Prosa Maçom”, programa exibido no site da confraria da qual ele também é membro.

Luiz será o responsável pela captação de imagem, áudio e parte da edição do SN Podcast, junto com Antônio Batista Júnior, que já é editor de vídeos do Portal SN.

O SN Podcast estará disponível a partir das 19h no Portal SN e no Youtube.