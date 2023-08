Sobreviventes de queda de helicóptero serão trazidos para Macapá

Avião de equipe do Pará que participa da operação: equipes de saúde esperam pelos ocupantes resgatados

Por SELES NAFES

Duas aeronaves partiram do Amapá e do Pará, ao mesmo tempo, para buscar os sobreviventes da queda de um helicóptero do Distrito Sanitário Indígena (Dsei), na floresta amazônica. Os ocupantes estão todos vivos, mas numa região de mata fechada e com difícil acesso.

De acordo com o governador do Amapá, Clécio Luís (SD), que está no hangar do governo acompanhando a operação de resgate, dois helicópteros decolaram, sendo um da missão Tiryós (Tumucumaque) e outro de Macapá.

“Enquanto isso, estamos preparando equipes em terra com médicos, toda equipe de saúde, para receber essas pessoas. Os tripulantes se comunicaram com a nossa tripulação e disseram que estão todos vivos, que estão todos bem”, explicou o governador, por volta de meio-dia, num vídeo postado nas redes sociais.

De acordo com o GTA, o helicóptero caiu numa região montanhosa e de mata fechada. Do alto, não é possível visualizar a aeronave acidentada.

“Estão num local de mata fechada. Não conseguimos avistar aeronave, porque a mata fecha a aeronave. O comandante (piloto), com expertise muito grande, fez um sinal de fumaça e conseguimos localizar. Ele conseguiu ativar o rádio da aeronave que está nesse sinistro e falou com a nossa equipe em voo”, explicou o comandante Pinon, do GTA.

A expectativa inicial era de que os sobreviventes chegassem em Macapá depois das 14h, mas isso ainda não foi confirmado. Eles devem ser levados para o Hangar do Governo do Estado.