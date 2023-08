Solto, empresário acusado de estupro terá que se manter a 200m da vítima

Juiz entendeu que não há mais necessidade de manter a prisão de Sandro Azevedo, de 62 anos, que já teve denúncia encaminhada à justiça

Por SELES NAFES

O empresário e radialista Sandro Azevedo, de 62 anos, foi solto ontem (22) à noite por determinação da justiça, depois de quase 1 mês na prisão no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Ele vai responder ao processo por estupro de vulnerável em liberdade condicional, ou seja, terá que cumprir restrições como distância da vítima e o recolhimento domiciliar.

Ao avaliar o pedido de revogação da prisão, o juiz Matias Pires Neto, da 5ª Vara Cível, observou que a detenção ocorreu para impedir que o empresário pudesse ter contato com a vítima, o que poderia atrapalhar as investigações. O celular dele também foi apreendido e periciado.

O magistrado também acatou o argumento de que o empresário é réu primário e possui endereço fixo, o que permite presumir que ele não se ausentará ou atrapalhará o processo penal. O inquérito foi concluído e o Ministério Público do Estado já ofereceu denúncia contra ele na justiça.

“Dessa forma, no presente caso, entendo que o estado de liberdade do investigado não representa perigo à ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como ficou demonstrado que as provas necessárias para a instrução (celular) já estão sendo providenciadas”, comentou o juiz.

Sandro Azevedo foi preso no último dia 27 de julho, no Bairro Alvorada, zona oeste de Macapá, numa operação da Polícia Civil e Ministério Público. Ele é acusado de se relacionar com uma menina de 13 anos. De acordo com as investigações, ele ajudava financeiramente a menor em troca de relações sexuais.

Enquanto o processo por estupro de vulnerável corre na justiça, ele precisará se recolher em sua residência no período noturno, de segunda à sexta, das 22h às 06h, e integralmente nos fins de semana e feriados. Ele também não poderá se comunicar ou se aproximar menos de 200 metros da vítima.