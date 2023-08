Soltura de tilápia em canais de Macapá preocupa autoridades

Alguns peixes da espécie foram observados mortos no Canal da avenida Mendonça Júnior, no Centro de Macapá.

Por CAROLINA MACHADO

O aparecimento de peixes mortos, no último dia 16, no canal da Avenida Mendonça Júnior, no Centro de Macapá, voltou a chamar a atenção para um antigo problema que ocorre nos biomas aquáticos de Macapá: a soltura ilegal da tilápia. Essa era a espécie dos animais encontrados mortos no local. O episódio demonstrou que já existe uma grande população desse peixe africano e predador nos rios da região.

Após explicar que a causa da morte foi envenenamento por alguma substância química despejada no canal, a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Postura Urbana do Município (Semam) fez um alerta à população sobre a soltura ilegal de tilápia.

Segundo o secretário da pasta, Valcir Marvulle, a tilápia não é natural da Bacia Amazônica e foi colocada no canal de maneira irregular. Ele explica que a introdução de espécies exóticas pode trazer consequências irreparáveis ao bioma.

“É uma espécie altamente destrutiva, pois ela é predadora e prolifera muito rápido. A soltura dela no meio ambiente configura crime ambiental, o que é praticado há anos em Macapá, como já identificamos que, além do Canal da Mendonça Júnior, no Canal do Jandiá, no bairro São Lázaro, e na ‘Gruta’, localizado no bairro do zerão”, citou.

Diante da situação, Marvulle relata que o caso será denunciado à Delegacia do Meio Ambiente (Dema) e a Polícia Federal (PF) para que sejam tomadas as devidas providências.

“Vamos acionar a Dema e a PF para que algo seja feito a fim de, em conjunto, minimizarmos o impacto ambiental sofrido por conta da soltura dessas espécies aqui em Macapá”, prometeu.