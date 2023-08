Veja esta reflexão sobre o antigo debate em torno do surgimento da vida

Na hora de explicar o surgimento da vida, grupos acreditam em acidente e outros num planejamento. O Salmo 104 tem várias demonstrações de fé no Criador, uma bela poesia de reconhecimento de que não somos mera obra do acaso. Nós somos criados e fazemos parte de um plano maior de Deus. Veja a meditação bíblica desta sexta-feira (18) e tenha um ótimo fim de semana com o nosso Senhor Jesus!