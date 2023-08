Super Fácil Zona Oeste suspende atendimentos

A medida é em razão da mudança para um novo endereço, que será na Rua Ranolfo Gato, no bairro Marabaixo I.

Por CAROLINA MACHADO

A partir desta segunda-feira (21), os atendimentos do Super Fácil da Zona Oeste de Macapá, localizado na Rodovia Duca Serra, estão suspensos. A medida é em razão da mudança para um novo endereço, que será na Rua Ranolfo Gato, no bairro Marabaixo I.

Os atendimentos na nova estrutura estão previstos para serem disponibilizados no mês de outubro. Enquanto isso, segundo a diretora-adjunta do órgão, Ariele Martins, os usuários deverão buscar os serviços em outras unidades, como a da Zona Norte, Centro, Beirol, Zona Sul ou a do município de Santana, localizado a 17 km de Macapá. Em média, o Super Fácil da zona oeste atende 3 mil pessoas ao mês.

A diretora-adjunta ressalta que na estrutura do Super Fácil da Duca Serra tem uma equipe para fazer a entrega de documentos anteriormente solicitados.

“Quem já havia solicitado a emissão de documentos não vai sofrer prejuízo. Essas pessoas podem ir até lá que tem uma equipe para fazer a entrega”.

Serviço

As unidades da rede Super Fácil funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Endereços:

Super Fácil Zona Norte: Avenida Professor Glauco, Nº 355, – São Lázaro, Macapá – AP.

Super Fácil Beirol: Rua Jovino Dinoá, Nº 3807, Beirol, Macapá-AP.

Super Fácil Centro: Rua Cândido Mendes, Nº 448, Centro, Macapá-AP.

Super Fácil Zona Sul: Rua Claudomiro de Moraes, S/Nº, Novo Buritizal, Macapá-AP.

Super Fácil Santana: Avenida Santana, S/Nº, Comercial, Santana-AP.