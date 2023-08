Suspeito morre durante tiroteio em reduto do tráfico no Jari

Confronto ocorreu no município de Laranjal do Jarí, no sul do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso morreu em confronto com a PM em área dominada pelo tráfico de drogas no município de Laranjal do Jarí, no sul do Amapá, a 290 km de Macapá.

O confronto ocorreu na noite de sábado (26), quando uma equipe policial desembarcou em uma área de palafitas no final da Rua do Rio Jari, no bairro do Agreste, após denúncias de intensa venda e consumo de drogas na área.

Ao avistarem alguns indivíduos em atitude suspeita, os policiais tentaram realizar a abordagem, mas os suspeitos fugiram em direção à área de pontes e entraram em palafitas abandonadas.

Durante as buscas em uma vila de casas abandonadas – conhecidas por serem usadas para o consumo de drogas –, os policiais avistaram um infrator. Ao tentarem abordá-lo, foram recebidos a tiros.

Ao cessarem os tiros, o suspeito estava baleado no chão de uma das casas. O socorro médico chegou ao local rapidamente, mas não havia mais nada a ser feito. O delegado Romie Bradley, da 1ª DP de Laranjal, esteve no local para conduzir os procedimentos legais.

A Polícia Científica cometeu uma perícia na cena do crime, apreendeu um revólver calibre 38 que foi utilizado pelo suspeito durante o confronto com os policiais, e providenciou a remoção do corpo.

Após a chegada de familiares, o infrator foi identificado como Eliton da Silva Costa, 27 anos, natural de Laranjal do Jari. De acordo com informações policiais, havia um mandado de prisão em aberto contra ele, relacionado a crimes de furto e roubo.