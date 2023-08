Talentos em evidência: ‘bateras’ do Amapá tocam juntos hoje

Objetivo é incentivar a troca de conhecimentos entre os participantes e promover inclusão ao apresentar as técnicas musicais ao público.

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Neste sábado (5), as melhores batidas do Amapá ecoarão em frente à Casa do Artesão, no Centro da capital. É o 8º Encontro de Bateras do Estado, que ocorre a partir de 16h. Mais que um simples evento musical, a iniciativa é uma vitrine para novos talentos da cena amapaense apresentarem suas técnicas.

A ideia é incentivar a troca de conhecimentos entre os participantes e promover inclusão ao apresentar as técnicas musicais ao público. O encontro também serve como uma vitrine para apresentar à sociedade novos talentos da cena amapaense.

O evento é desenvolvido por amigos, que, ainda em 2017, decidiram se reunir para fazer um experimento musical. Em 2018, o grupo recebeu o apoio do Instituto Baluarte, ampliando o alcance da iniciativa, que passou a apresentar suas técnicas musicais para públicos em risco social de comunidades carentes de Macapá.

Entre esses grupos, estão pessoas que passaram por depressão e pessoas dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em 2023, a ação conta com fomento de R$ 50 mil, destinado pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult), com emenda parlamentar do deputado estadual Kaká Barbosa. O objetivo é reunir, aproximadamente, 30 bateristas.

Além da música, o Instituto promove oficinas de teatro, dança, capoeira, exposições de carros e motos, música eletrônica, hip hop, futebol e artes marciais. Para participar do evento, os bateristas podem se inscrever NESTE LINK.