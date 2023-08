Tarifa social: 81 mil famílias ficam de fora por não fazer cadastro

Segundo a Equatorial, 80% dessas famílias estão com NIS desatualizado, requisito básico de acesso ao benefício.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Mais de 81 mil famílias que têm direito à tarifa social de energia elétrica no Amapá não se cadastraram para receber o benefício, que já atende 105 mil famílias em todo o Estado, com descontos na conta de energia, que podem variar de 10 a 65%.

O número foi divulgado após um levantamento realizado pela CEA Equatorial. Segundo a concessionária, 80% dessas famílias que se enquadram no perfil do benefício não realizaram o cadastro no programa. Dessas, 65.752 têm direito por fazer parte de algum programa do governo, mas estão com o Número de Inscrição Social (NIS) desatualizado.

Segundo o Executivo de Marketing e Comunicação da CEA Equatorial, Cássio Albuquerque, tem direito ao benefício as famílias que possuem a renda familiar de até meio salário mínimo, idosos ou pessoas com deficiência que recebem o Benefício da Prestação Continuada (BPC). Também têm, as famílias inscritas no CadÚnico que tenham portador de doença que necessite de aparelhos ligados à energia elétrica de forma continuada, com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos e famílias indígenas e quilombolas.

O percentual de descontos é feito de acordo com a taxa de consumo, que pode variar de 50 a 220 kilowatts. “Quanto mais a família economiza, mais descontos ela tem na conta de luz. Por isso que a tarifa social é atrelada ao consumo consciente”, explicou Cássio Albuquerque.

Para que as pessoas sejam cadastradas no benefício, elas devem estar com o Número de Inscrição Social ativo e atualizado.

Para isso, elas podem ir até o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) de qualquer município ou na Casa do Bolsa, se cadastrar no site da CEA Equatorial ou no número (96) 3082-2949, ou em uma das agências de atendimento de forma presencial.