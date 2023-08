Tiroteio entre GTA e faccionados termina com 2 mortos e 2 presos

Duas armas foram apreendidas. Conflitos ocorreram no bairro Pacoval, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois faccionados morreram na madrugada desta sexta-feira (18), em confronto com o Grupo Tático Aéreo (GTA).

A intervenção ocorreu numa área de mata do bairro Pacoval, entre as vias Piauí e Ceará, em Macapá, após um levantamento da Coordenadoria de Inteligência e Operações (CIOP) da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

De acordo com a polícia, a dupla integrava um grupo composto por pelo menos 4 criminosos apontados como autores de um atentado que, horas antes do confronto, deixou três pessoas baleadas na Avenida Piauí, também no Pacoval.

Na chegada da equipe terrestre do GTA, que teve apoio do delegado Leonardo Alves, da Delegacia de Homicídios e sua equipe, um foragido que fazia parte do grupo foi preso em via pública e mostrou onde havia escondido uma pistola calibre 9mm.

Em seguida, o carro que os bandidos teriam usado para chegar ao local foi encontrado nas proximidades, com um motorista por aplicativo, esperando o momento certo para dar fuga aos atiradores. Dentro do veículo, os policiais encontraram dois coletes balísticos.

As incursões prosseguiram e, depois de três horas, em meio a um matagal, os policiais relataram que foram recebidos a tiros e revidaram. O Samu foi chamado e confirmou que havia dois mortos, foi então que a Polícia Científica compareceu ao local e periciou os corpos. A dupla empunhava duas armas, dois revólveres calibre 38, que foram levados pela perícia para testes.

Até as 10h30 desta sexta-feira (18), os suspeitos mortos ainda não haviam sido identificados. As autoridades também não divulgaram o nome dos dois acusados presos.