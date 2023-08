Unifap abre 1.773 vagas em Vestibulinho

Vagas de graduação são dos campi Marco Zero do Equador, em Macapá (AP), Santana, e Binacional, em Oiapoque.

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Termina na próxima quinta-feira (31) o prazo para as inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes (PSVR), mais conhecido como Vestibulinho, da Universidade Federal do Amapá (Unifap). O processo seletivo é destinado ao preenchimento de vagas ociosas dos cursos presenciais de graduação da Instituição.

No total, são oferecidas 1773 vagas em graduações dos campi Santana, Binacional do Oiapoque e Marco Zero do Equador, em Macapá (AP). Do total, 30% serão destinadas a pessoas que já possuam diploma de nível superior e 70% para estudantes de graduação, de instituições de ensino superior públicas ou privadas, que tenham cursado no mínimo 80% das disciplinas do primeiro ano da graduação.

A seleção será realizada por meio da prova objetiva e análise documental. Segundo a Unifap, a prova objetiva será aplicada nas datas prováveis de 16 e 17 de setembro de 2023, das 8h às 12h, com 50 questões objetivas (10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Atualidades e Conhecimentos Gerais e 30 específicas do curso o qual o candidato está concorrendo). A prova objetiva será aplicada somente nos casos em que o número de inscritos for maior que o quantitativo de vagas disponibilizadas para o respectivo curso.

Os candidatos deverão concorrer às vagas dos cursos de graduação que estejam dentro da área do conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) na qual a graduação em que estejam cursando está inserida ou já possuam diploma.

As inscrições podem ser feitas NESTE LINK. A taxa de inscrição é de R$ 150 e pode ser paga até 1º de setembro de 2023.

Vagas por curso

Administração (Bacharelado) 66 vagas

Arquitetura e Urbanismo (Bacharelado) 64 vagas

Artes Visuais (Licenciatura) 36 vagas

Ciencia da Computação (Bacharelado) 57 vagas

Ciencias Ambientais (Bacharelado) 64 vagas

Ciencias Biológicas (Bacharelado) 27 vagas

Ciências Biológicas (Licenciatura) 24 vagas

Ciências Sociais (Bacharelado) 39 vagas

Direito (Bacharelado) 24 vagas

Educação Física (Licenciatura) 41 vagas

Enfermagem/Macapá (Bacharelado) 37 vagas

Enfermagem/Oiapoque (Bacharelado) 34 vagas

Engenharia Civil (Bacharelado) 37 vagas

Engenharia Ele trica (Bacharelado) 33 vagas

Farmacia (Bacharelado) 36 vagas

Filosofia (Licenciatura) 47 vagas

Física (Licenciatura) 84 vagas

Fisioterapia (Bacharelado) 24 vagas

Geografia (Bacharelado) 50 vagas

Geografia (Licenciatura) 50 vagas

Historia (Licenciatura) Vespertino 50 vagas

História (Licenciatura) Noturno 70 vagas

Jornalismo (Bacharelado) 56 vagas

Letras Portugue s–France s (Licenciatura) 35 vagas

Letras Portugues-Inglês (Licenciatura) 38

Letras–Libras–Portugues (Licenciatura) 40 vagas

Letras-Portugue s (Licenciatura) 40 vagas

Matemática (Licenciatura) 80 vagas