‘Vai me ajudar bastante’, diz mãe de autista sobre novo Capsi de Santana

Espaço inaugurado hoje conta com melhor estrutura e mais especialidades de atendimentos.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

A partir de hoje (31), Letícia dos Santos, mãe do pequeno Enzo, de 7 anos, que tem Transtorno de Espectro Autista (TEA), poderá ir trabalhar com mais confiança e segurança. Ela e outras mães de crianças com necessidades especiais ganharam um espaço mais amplo e moderno, com mais especialidades para deixarem seus filhos.

A nova estrutura do Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (Capsi) do município de Santana, a 17 km de Macapá, foi inaugurada nesta manhã de quinta-feira. A obra se arrastava desde 2015.

O novo espaço foi construído com recursos de programas do Ministério da Saúde e aditivos da Prefeitura de Santana, que somaram R$ 607 mil. O espaço possui sala de acolhimento, de oficinas terapêuticas, consultório de enfermagem, de atendimento multidisciplinar individual e farmácia.

Dona Letícia, que esteve na cerimônia de entrega, gostou do que viu.

“Está do jeito que um dia a gente sonhou. Todos sabem a luta que nós pais temos para garantir os direitos que nossos filhos possuem. Tenho certeza que essa nova estrutura, vai me ajudar bastante no tratamento do meu filho. Ele tem evoluído tanto em casa quanto na escola, com o tratamento dele pelo Capsi. As terapias e os profissionais que vão atuar aqui no novo espaço, tenho certeza que ele irá evoluir ainda mais”, afirmou.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Ithiara Madureira, a nova estrutura proporcionará melhoria na rede de atendimento das equipes multidisciplinares do local. Ela destacou que para entregar o espaço houve uma ação conjunta que envolveu toda a gestão, principalmente, para evitar que o recurso da obra fosse perdido, por causa do tempo em que já durava, 8 anos.

“Aqui temos a melhor estrutura do Capsi do estado. Um esforço conjunto para destravar recursos que iam ser perdidos, mas com o empenho do prefeito Bala, conseguimos manter e agora estamos entregando o novo espaço. É o reforço da gestão em priorizar também a saúde do município, fortalecendo as políticas púbicas para todos”, explicou.

A presidente da Associação Santanense de Pais e Amigos dos Autistas, Cristiane Barbosa, considera a estrutura adequada para as funções que os pacientes necessitam.

“Estamos muito felizes, porque antes recebemos uma antiga unidade do Capsi que sabíamos que era provisória e não suportaria a quantidade de atendimentos. Por isso, com essa entrega do novo espaço, a nossa alegria é saber que mais pessoas poderão ser atendidas”, enfatizou.

Com atendimento multiprofissional e interdisciplinar, o novo Capsi pretende dobrar o número de pacientes mensais, atualmente de 120. São crianças e adolescentes com transtornos de espectro autista, psicoses, transtornos de ansiedade, transtornos de conduta e todos aqueles que, por sua condição psíquica, estão impossibilitadas de manter ou estabelecer laços sociais e afetivos.

“É uma grande conquista para as famílias e principalmente, para as crianças que tanto precisam destes atendimentos. Vamos poder ter um número muito maior de atendimentos e com de qualidade. Isso é importante para fortalecer a saúde de Santana”, discursou o prefeito Bala Rocha.