Veja como funciona o 1ª caminhão varredor do AP, comprado por Santana

Veículo molha, varre e aspira até 40 metros cúbicos por vez

Da Redação

A limpeza das ruas de Santana, segunda cidade mais populosa do Amapá, ganhou um reforço de peso, nesta sexta-feira (25), com a apresentação de um caminhão varredor, o primeiro equipamento do tipo no Amapá. O veículo foi comprado pela prefeitura com emenda parlamentar.

“Com a operação deste veículo, teremos um ganho na produtividade, uma vez que, atualmente, os serviços de limpeza e conservação de nossas vias são realizados manualmente. Manteremos nossas equipes nas ruas, inclusive deslocando para outras áreas da cidade que também necessitam desses serviços”, explicou o secretário de Obras e Serviços Públicos, Anderson Almeida.

O caminhão molha a rua, varre e depois aspira a sujeira. A capacidade é de 40 metros cúbicos.

“A equipe está finalizando o treinamento e nos próximos dias começará a operar este equipamento. A população terá a oportunidade de acompanhar de perto o trabalho realizado por este caminhão nas ruas e avenidas da cidade”, enfatizou.

O caminhão é um dos equipamentos adquiridos pela prefeitura com emenda de R$ 7 milhões do senador Davi Alcolumbre (UB), a pedido do prefeito Bala Rocha.