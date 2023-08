Vereador é investigado por estupro, mas alega perseguição

Caso teria ocorrido no município de Ferreira Gomes, a aproximadamente 140 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por IAGO FONSECA

O vereador do município de Ferreira Gomes, Gabriel Braga (PP), de 41 anos, está sendo investigado por estupro pela Polícia Civil do Amapá. O crime teria ocorrido no dia 3 de agosto, na casa da vítima, que é da mesma idade, e é vizinha do político há mais de 12 anos. Procurador por SN, o parlamentar se defendeu.

A investigação é conduzida pelo delegado Michael Lucas Coutinho Duarte, da Delegacia de Ferreira Gomes. Em depoimento, a vítima contou que estava sozinha em casa quando ouviu assovios e batidas na porta.

Ela olhou pelo buraco da fechadura e viu o vizinho com um carote de combustível nas mãos. A vizinha disse ter presumido que ele queria um pouco de gasolina, como já havia ocorrido outras vezes, por isso, decidiu atendê-lo. Mas, ao abrir a porta, o agressor a empurrou para dentro da casa e a imobilizou pelos pulsos, segundo relatou.

Ainda de acordo com o depoimento da vítima, ele tentou beijá-la enquanto se esfregava nela e tocava nas próprias partes íntimas. Conforme o relato, Gabriel fez diversos comentários obscenos enquanto tentava tirar a camisola dela. O infrator só teria parado quando a vítima falou que o marido estava retornando.

A denúncia foi feita naquela mesma tarde pela vítima e o seu marido. Com hematomas nos pulsos e outras partes do corpo, a mulher fez exame de corpo de delito. De acordo com o inquérito sobre o caso, o marido soube do crime no mesmo dia, quando chegou do trabalho e encontrou a vítima aos prantos.

Antes de procurar a polícia, ele confrontou o parlamentar, que inicialmente negou as acusações, mas depois que o marido falou nas lesões nos pulsos da esposa, o vizinho teria ficado “sem palavras”.

Trauma

Ainda no depoimento, a vítima revelou que o ato forçado desencadeou uma série traumas psicológicos: ela teria tentado tirar a própria vida ingerindo medicamentos controlados.

A tragédia só não se consumou porque o marido da vítima, que também prestou depoimento na polícia confirmando toda a história, chegou a tempo de socorrê-la e impediu que ela ingerisse mais remédios. Ela teria sido levada para atendimento de saúde.

O esposo disse à polícia que, após convencê-la a parar de tomar os remédios, ela iniciou acompanhamento psicológico no município de Santana.

O que diz o vereador

Gabriel Braga foi eleito vereador por Ferreira Gomes em 2020 pelo partido Progressistas. Ao Portal SN, ele alegou inocência. O parlamentar afirmou que sofre chantagem e perseguição política por ser presidente da comissão que conduz um processo que pode terminar com a cassação do prefeito Divino Rocha.

Gabriel afirmou que teve um relacionamento extraconjugal com a vítima por três anos, e que encerrou após a descoberta pelo marido da mulher.