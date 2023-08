Vereadores afastam prefeito de Serra do Navio

POLÍTICA NO AMAPÁ

Elson Belo é acusado de não prestar contas nos últimos 3 anos, de paralisar obras e atrasar salários dos servidores

Por SELES NAFES

Por unanimidade, vereadores de Serra do Navio, município a 200 km de Macapá, aprovaram o afastamento do prefeito Elson Belo (Avante), durante sessão que terminou no início da tarde desta quinta-feira (10). O gestor é acusado, entre outras coisas, de não enviar prestações de contas nos últimos três anos.

Procurado pelo Portal SN, o prefeito afirmou que continuará trabalhando normalmente enquanto não for notificado, e acusou os vereadores de retaliação por não terem recebido cargos na prefeitura.

“O Judiciário decidirá”, resumiu.

Além da ausência de prestação de contas, o afastamento tem como base denúncias de obras paralisadas, atraso no pagamento de salários dos servidores e a suposta doação de imóveis da Vila de Serra do Navio em troca de apoio político.

Este assunto, inclusive, é fruto de uma ação por improbidade administrativa movida pelo Ministério Público, que também acusa o prefeito de se recusar a responder requerimentos com pedidos de informações. Pelo menos 14 ofícios do MP teriam sido ignorados, e Elson Belo também não teria comparecido para prestar esclarecimentos pessoalmente ao promotor que apura as denúncias.

“Seu expediente subversivo de ignorar requisições de informações do Ministério Público e dos agentes constitucionalmente responsáveis por fiscalizar o Poder Executivo (os vereadores) demonstra, nitidamente, seu dolo em dificultar ao máximo o acesso a informações e atos oficiais, em protelar a atuação dos órgãos de controle e, ao que tudo indica, sua intenção de ocultar irregularidades referentes aos objetos em investigação”, diz o promotor Fabiano Castanho, que assina a ação de improbidade.