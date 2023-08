Viaduto: Ligação entre rodovias e Padre Júlio entra na reta final

Setrap começou a alargar pista que liga Duca Serra e Padre Júlio

Compartilhamentos

Por CAROLINA MACHADO

Entrou na reta final a obra de interligação entre as rodovias Norte-Sul e Duca Serra. A pista lateral ao viaduto, no acesso para a Avenida Padre Júlio, começou a ser alargada antes de receber pavimento, nesta sexta-feira (11).

O trecho onde as obras se concentram que une a Rodovia Duca Serra e a Padre Júlio, nas proximidades da 34º BIS.

De acordo com o secretário de Transportes do Amapá, Valdinei Amanajás o alargamento da pista será de aproximadamente 3 metros e vai proporcionar mais fluidez ao trânsito no local.

“Estamos fazendo o encaixe entre o início da Duca serra com a Padre Júlio. Essa necessidade foi constatada após a Engenharia fazer uma análise no trecho e concluir que o local estava um pouco estreito, principalmente por conta do trânsito intenso”, explicou.

Naquele perímetro, foi feita a relocação de postes da CEA Equatorial e a drenagem e pavimentação da via, o que, segundo o secretário vai viabilizar futuramente o encaixe da avenida 30 de outubro, que é paralela ao Exército, a qual dá acesso à avenida 13 de setembro.

O trabalho vai ser concluído neste sábado. A pista será liberada já com a pavimentação e o alargamento. Nesses dois dias de obras, o fluxo da via não será interrompido. O trânsito no local vai contar com o apoio do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRE) da Policia Militar do Amapá, que vai fazer a segurança e a orientação aos condutores.

Viaduto

A Setrap prevê que a liberação do encaixe da Rodovia Norte-Sul com a Duca Serra, por baixo do viaduto, aconteça até o fim do mês de agosto, quando será liberado o trânsito.

A secretaria prevê também que até o fim de setembro seja liberado todo o complexo que contempla o viaduto, o qual contempla o encaixe com a Norte-Sul, a liberação do retorno, a sinalização horizontal e vertical e o calçamento da Norte-sul.