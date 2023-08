Violência física, moral e sexual: AP registra 50% mais pedidos de socorro delas

Os dados divulgados pela Secretaria mostram que em 2022 foram realizados 4.460 atendimentos. Em 2023 o número saltou para 6.729.

Por CAROLINA MACHADO

O número de mulheres que buscaram por atendimentos nas unidades vinculadas à Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SEPM) no primeiro semestre de 2023 aumentou 50,7% em relação ao mesmo período do ano de 2022.

Os dados divulgados pela Secretaria mostram que em 2022 foram realizados 4.460 atendimentos. Em 2023 o número saltou para 6.729.

A secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Adriana Ramos, afirmou que os números ainda estão em análise, mas eles podem representar o encorajamento da mulher em denunciar a violência doméstica ou, ainda, o aumento no número de casos registrados.

“Ou a mulher se encorajou mais e está vindo mesmo denunciar ou a violência contra as mulheres aumentou. A gente reparou, também, que os números aumentam a cada mês e isso é preocupante”.

De acordo com os dados da SEPM, neste ano, 606 mulheres que buscaram os atendimentos alegaram sofrer violência psicológica; 159 alegaram violência física; 90 alegaram violência moral; 89 violência sexual e 72 violência patrimonial.

“Então vimos que a violência psicológica é que mais tem trazido as mulheres até aqui. Como ela é o início do ciclo de violência contra a mulher, isso é um alerta para fazermos o acompanhamento dessas mulheres para que não chegue ao feminicídio”, declarou a secretária.

Após a mulher buscar os atendimentos, ela é acolhida na sede administrativa da Secretaria e nos centros vinculados. A partir daí, ela é encaminhada às assistentes sociais e psicólogas.

“Dependendo do tipo de situação, ela é encaminhada para a enfermagem e, se for necessário, para o atendimento médico. Se for identificado outro tipo de violência, a gente já faz o contato com a Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e Ministério Público. Então sempre fazemos os encaminhamentos necessários”, destacou Adrianna Ramos.

O Centro de Referência em Atendimento à Mulher (Cram) em Macapá funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e fica localizado na Rua São José, nº 1500, Central.

O contato também pode ser feito por mensagem por meio do número: (96) 98403-5107