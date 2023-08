O Salmo 110 é um dos textos mais proféticos da Bíblia sobre a primeira chegada de Cristo

Muitas religiões do mundo aguardam seus respectivos “messias”, mas apenas os cristãos acreditam que Ele já veio, e que os sinais de uma segunda vinda estão numa escalada contínua. O Salmo 110 é considerado pelos estudiosos da Bíblia como um dos textos mais proféticos a respeito do Messias quando ele ainda não havia chegado pela primeira vez. Naquela época, ninguém estava preparado. E você? Veja a meditação bíblica de hoje e tenha uma ótima quinta-feira (24) com o nosso Senhor Jesus!