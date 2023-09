5 razões por trás do favoritismo de Jaime para vice de Furlan

Jaime ao votar em 2022

Por SELES NAFES

Oficialmente, ainda faltam nove meses para a campanha eleitoral de 2024, mas a corrida já começou faz tempo nos bastidores. O favoritismo de Furlan (Podemos) para a reeleição à prefeitura de Macapá redobrou as atenções para a vaga de vice na futura chapa. Ainda não existe um acordo selado, mas aliados dão como certa a indicação do empresário Jaime Nunes (PSD) para ser o vice, o que não será uma novidade na carreira política do megaempresário. Entretanto, há um leque de razões para isso que vão muito além do dinheiro.

Aliados do prefeito consultados pelo Portal SN, nesta quarta-feira (27), explicam que a atual vice, Mônica Penha (MDB), não conseguiu construir um nome com densidade eleitoral ao longo dos últimos três anos. A relação também desgastou por causa da rivalidade com o ex-senador Gilvam Borges, responsável pela indicação dela ao cargo, em 2020.

Razão 1

Apesar da derrota para Clécio Luís ainda no 1º turno de 2022, Jaime Nunes (PSD) teria conservado parte do legado de votos da disputa.

Razão 2

O empresário tem partido (o mesmo do senador Lucas Barreto, outro aliado de Furlan) e fundo partidário, ou seja, pode levar legenda e dinheiro importantes para a campanha de Furlan.

Razão 3

Há outras variáveis que fortalecem ainda mais a preferência por Jaime. O presidente da Câmara Municipal de Macapá, Marcelo Dias, era visto com nome potencial para a vaga de vice. Contudo, ele e seu padrinho político, o conselheiro de Contas Michel JK, perderam o comando do Solidariedade no Amapá, atual partido do governador Clécio. Dias tem conversas adiantadas com o Avante, que está sem fundo partidário, portanto, é carta fora do baralho.

Razão 4

Já o MDB, comandado pelo deputado federal Acácio Favacho, continua sendo um parceiro importante na gestão da prefeitura, mas o parlamentar deve anunciar um nome diferente para concorrer ao pleito, o que deve, naturalmente, provocar debates internos pela conciliação no grupo.

Razão 5

Jaime Nunes está em Brasília, nesta quarta-feira, onde faz articulações para consolidar ainda mais seu favoritismo. Ele acredita que Furlan, reeleito, poderá concorrer ao governo do Estado em 2026. Numa possível vitória de Furlan, ele assumiria a prefeitura da capital por dois anos.

Para ele, que tem problemas graves com falta de carisma (seu calcanhar de Aquiles em 2022), herdar a administração da prefeitura seria a melhor maneira de ter a oportunidade de provar que não é apenas um empresário de sucesso.