‘96% de aumento na conta em 2 anos’, critica deputado em audiência pública

Foi durante audiência pública na OAB que discutiu o assunto

Compartilhamentos

Da Redação

O deputado estadual Rodolfo Vale (PcdoB) foi uma das vozes que se posicionou contra o reajuste da tarifa de energia no Amapá, durante audiência pública na OAB, na tarde desta quarta-feira (27). O deputado é membro de uma Comissão Especial da Assembleia Legislativa que está acompanhando a polêmica. Ele lembrou que a soma dos últimos reajustes representa um aumento de quase 100% ao consumidor.

“Somos radicalmente contra e não vamos aceitar esse reajuste absurdo. As pessoas estão revoltadas e com razão. Não podemos aceitar 96% de aumento em dois anos. É inadmissível. Não se pode desconsiderar as desigualdades regionais, fazendo o Amapá pagar a mesma tarifa que os estados mais ricos da federação. Também não é justo que um estado que tem quatro hidrelétricas e gera energia para o Brasil, passe a ter a tarifa de energia mais cara do Brasil”, diz Rodolfo.

Na semana passada, o deputado participou de audiência com o ministro de Minas de Energia Alexandre Silveira, que se comprometeu em apoiar os amapaenses na luta contra o aumento. No último dia 12 de setembro, a Aneel autorizou o reajuste de 44,41% a partir de 13 de dezembro.

“Estamos fazendo um grande movimento em Brasília e buscando uma solução para barrar esse aumento. Estamos unidos e fortes sob a liderança do governador Clécio Luís e do senador Davi Alcolumbre, junto aos nossos deputados estaduais e a nossa bancada de deputados federais e senadores para impedir que injustiça seja cometida contra o nosso povo”, afirma.