Açougueiro pode ter sido morto por engano

Daniel não resistiu aos ferimentos. Crime ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Daniel Martins de Melo, 34 anos, assassinado na noite de ontem (1), no município de Santana, a 17 km de Macapá, pode ter sido morto por engano.

Ele foi baleado por dois homens armados com vários tiros no açougue da família, na Rua Presidente Kennedy com Avenida das Nações, Bairro Hospitalidade, por volta de 19h. A vítima foi encaminhada ao hospital de emergência da cidade por populares.

De acordo com o apurado a polícia, os suspeitos chegaram ao empreendimento em uma bicicleta azul, mas o alvo seria outro.

Segundo a polícia, parentes da vítima disseram que Daniel era muito parecido fisicamente com outra pessoa, que estava no interior do açougue na hora do ataque. A vítima morava nas proximidades e tinha o costume de ir toda a tarde ao açougue conversar com os parentes e vizinhos.

“Infelizmente meu sobrinho estava no local errado, na hora errada”, lamentou um tio da vítima escutado pelo Portal SN.com.

Até as 11h deste sábado, ninguém havia sido preso.