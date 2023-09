Acusado de agredir esposa grávida com paulada é preso após novas ameaças

Caso ocorreu em julho na zona norte de Macapá

Um homem de 33 anos foi preso pela Polícia Civil do Amapá, na tarde desta terça-feira (5), acusado de tentativa de feminicídio. De acordo com a Delegacia de Crimes Contra a Mulher (DECCM), ele agrediu a então companheira, que está grávida, com chutes e uma paulada na cabeça.

O crime ocorreu em julho, e hoje os policiais cumpriram um mandado de prisão contra o acusado durante a Operação Shamar. O criminoso não teve o nome divulgado.

De acordo com as investigações, o casal morava no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá, onde ocorreram as agressões. O casal estava junto havia pelo menos seis meses.

O caso é investigado pela delegada Ana Maria Costa.

“A vítima, de 31 anos, que está grávida de seis meses, foi agredida com uma paulada na cabeça pelo companheiro, tendo, inclusive, recebido chutes em sua barriga”, explicou a delegada.

Depois das agressões, a vítima teria sido trancada ferida no banheiro, enquanto o companheiro fazia ameaças. Após o crime, ele fugiu.

A vítima conseguiu socorro e foi levada para o hospital e registrou boletim de ocorrência no dia seguinte. Na delegacia, ela pediu uma medida protetiva de urgência.

A delegada solicitou a prisão preventiva. Hoje, os policiais foram avisados de que ele estava na casa da vítima fazendo novas ameaças.

“De imediato, (a equipe) se deslocou ao local e deu cumprimento ao mandado judicial”, explicou a delegada.

O agressor foi encaminhado para audiência de custódia.