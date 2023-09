Acusado de matar menina de 12 anos morre em confronto com a PM

Segundo a polícia, a troca de tiros ocorreu em Vitória do Jari, para onde o criminoso havia fugido. Foto: Jornal Tribuna do Vale

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Um dos suspeitos do homicídio de uma adolescente foi morto pela Polícia Militar do Amapá durante uma troca de tiros no município de Vitória do Jari, no sul do Estado, na manhã desta quinta-feira (7). A menina Ana Clara, de apenas 12 anos, tinha sido morta em Laranjal Jari, no dia anterior.

O corpo da vítima foi encontrado por volta das 10h do dia 6 por familiares, em uma casa abandonada numa comunidade de pontes do Morro dos Macacos, no Bairro das Malvinas. A vítima tinha sinais de espancamento e estava em uma cama.

Policiais do 11º Batalhão foram informados que a adolescente tinha recebido uma ameaça de morte horas antes de um homem identificado apenas como Alex, que estava armado.

Denúncias anônimas levaram a polícia até Alex em Vitória do Jari, cidade vizinha a Laranjal do Jari. Ele negou participação, mas acusou dois comparsas conhecidos como “Recruta” (o dono da arma) e “LP”. Ele explicou onde Recruta morava.

Ao chegarem na residência de Recruta, por volta das 7h, o suspeito se escondeu em um quarto e abriu fogo contra uma policial militar que estava mais à frente com a equipe. Ela conseguiu se proteger e trocou tiros com o acusado até ele ser atingido.

Os policiais relataram na ocorrência que Recruta ainda tinha sinais vitais. Quando a equipe médica chegou, ele já havia morrido. LP também foi detido.

O Jornal Tribuna do Vale divulgou que os policiais encontraram na casa de Recruta uma barra de ferro, que pode ter sido usada no espancamento e morte da menina.